Rapinatori di Rolex scatenati a Napoli assalto del commanto tra le auto bloccate nel traffico

A Napoli si sono verificati nuovi episodi di rapina con protagonisti banditi che hanno preso di mira i possessori di orologi di lusso, in particolare Rolex. Durante un assalto, alcuni di loro sono entrati in azione tra le auto bloccate nel traffico, creando scompiglio e tensione tra i presenti. A poca distanza da queste azioni, le forze dell’ordine hanno eseguito undici arresti, intervenendo per cercare di contenere l’aumento di episodi violenti in città.

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