Rapinatori di Rolex scatenati a Napoli assalto del commando tra le auto bloccate nel traffico

A Napoli, un gruppo di rapinatori ha messo a segno un colpo nel cuore della città, scappando con alcuni orologi di marca. L’assalto è avvenuto tra le auto ferme nel traffico, coinvolgendo un commando che ha agito con rapidità. L’episodio si è verificato a poche ore da un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di undici persone, mirata a contrastare la crescente ondata di episodi di violenza e furti nella zona.

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