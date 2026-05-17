Napoli | l’app che premia gli studenti della Federico II se restano offline

A Napoli è stata lanciata un’app destinata agli studenti dell’Università Federico II, che premia chi rimane offline. Il sistema prevede un meccanismo di livelli in cui si accumulano crediti virtuali, che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi. La piattaforma invita gli studenti a limitare il tempo trascorso online, offrendo ricompense legate alla presenza offline. Le modalità di accumulo e gli acquisti disponibili sono stati dettagliati dall’ateneo e dall’azienda che ha sviluppato l’app.

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? Domande chiave Come funziona il sistema di livelli per accumulare i crediti?. Cosa si può comprare concretamente con le monete virtuali ottenute?. Come si ottiene la certificazione digitale da inserire su LinkedIn?. Perché questo metodo è diverso dai classici divieti sugli smartphone?.? In Breve Tre modalità di disconnessione includono Hard, Music ed Easy Mode per gli studenti.. Premi convertibili includono voucher cinema, abbonamenti palestra, libri e sconti in negozi convenzionati.. Accumulo monete permette di ottenere Open Badge Benessere digitale per il profilo LinkedIn.. Progetto nato a Napoli per contrastare la dipendenza da smartphone tramite incentivi economici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: l’app che premia gli studenti della Federico II se restano offline ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lapp che ti premia se studi senza smartphone Sullo stesso argomento L’università Federico II premia gli studenti ‘offline’, libri e abbonamenti in palestra per chi si disconnetteNapoli, 5 maggio 2026 – L’Università degli Studi di Napoli Federico II lancia #benesseredigitale UniNA, un progetto innovativo che promuove un uso... Claudio Baglioni tra gli studenti della Federico IITra le armonie del complesso cinquecentesco di San Marcellino, tra pietre antiche, affreschi e memorie stratificate, la musica ha incontrato il... [Thread dei Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 6 Paestum > Napoli (2.UWT) reddit Troppe ore con lo smartphone in mano a scrollare storie di Instagram e video di TikTok? Un'App ti premia per ogni minuto in cui ti distacchi dal mondo virtuale e ti concentri nello studio. Senza distrazioni causate dal telefonino. A inventarsela è stata l'università x.com Benessere digitale, ecco la app che premia le ore offline degli studentiBloccare volontariamente le applicazioni che creano più distrazione durante le sessioni di studio: l'università di Napoli Federico II lancia la campagna #benesseredigitale, presentata stamane dal rett ... ansa.it LockBox, l'app che ti ricompensa se studi (o almeno se non usi lo smartphone)LockBox è l'app dell'Università Federico II che converte le ore di studio offline in crediti spendibili: cinema, palestra, libri e persino un badge per il CV. smartworld.it