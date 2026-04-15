Claudio Baglioni tra gli studenti della Federico II

Claudio Baglioni ha incontrato gli studenti dell'Università Federico II in un evento che si è svolto all’interno di un complesso cinquecentesco. La location, ricca di pietre antiche e affreschi, ha fatto da sfondo a un momento dedicato alla musica e alla riflessione. Tra le mura storiche, le parole e le note si sono fuse in un’atmosfera intima e suggestiva.

Tra le armonie del complesso cinquecentesco di San Marcellino, tra pietre antiche, affreschi e memorie stratificate, la musica ha incontrato il pensiero, e la parola si è fatta architettura dell’anima. Qui, Claudio Baglioni ha scelto di sostare, non per cantare ma per raccontarsi, dialogando con gli studenti dell’Università Federico II di Napoli in un incontro che ha assunto i contorni di una vera e propria lezione di estetica applicata alla vita. Non un semplice appuntamento accademico, ma un attraversamento colto e sensibile tra discipline: musica, arte, paesaggio e architettura si sono intrecciati in un discorso unitario, quasi fossero capitoli di un unico spartito.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Claudio Baglioni tra gli studenti della Federico II Claudio Baglioni, cerimonia alla Federico II dí Napoli Notizie correlate Leggi anche: Napoli, Baglioni incontra gli studenti dell'Università Federico II: "Io architetto credente ma non praticante" Claudio Baglioni incanta Napoli: incontro con gli studenti e tappa del GrandTourIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Claudio Baglioni a Trento: l’incontro al Bonporti e la Farfalla del Trentino per un’arte che crea legami; Claudio Baglioni riceve in Sala Rossa il premio alla carriera della Città di Torino; Claudio Baglioni a Palazzo Civico. La Città di Torino omaggia l’artista, che a settembre concluderà il suo tour di concerti in piazza San Carlo; Baglioni riceve la pergamena della Città: A Torino nel 1971 ho pensato di smettere con la musica. Claudio Baglioni racconta il suo GrandTour agli studenti della Federico IISi è tenuto questo pomeriggio, nella suggestiva cornice cinquecentesca della chiesa di San Marcellino, l'incontro tra Claudio Baglioni e gli studenti dei ... napolivillage.com Claudio Baglioni agli studenti di Napoli: La bellezza è una necessitàSi è tenuto ieri, martedì 14 aprile, nella suggestiva cornice cinquecentesca della chiesa di San Marcellino di Napoli, l'incontro tra Claudio Baglioni e gli studenti dei corsi di laurea in musicologia ... ilvescovado.it L'artista presenta il “GrandTour” tra musica e valorizzazione dei beni culturali. Il rettore Lorito: “Un viaggio che racconta l’identità del Paese” #IlVescovado #musica #cultura #ClaudioBaglioni #Napoli #FedericoII - facebook.com facebook Claudio Baglioni racconta il suo “GrandTour” alla Federico II. L'Artista ha incontrato studentesse e studenti in un dialogo aperto e intenso sul rapporto tra musica, bellezza e patrimonio culturale. @ClaudioBaglioni #cultura #arte #unina x.com