La corsa alle posizioni in Champions League si fa sempre più serrata con le squadre di Napoli, Milan, Juventus, Como, Roma e Atalanta impegnate in un finale di stagione intenso. Mentre i calendari si incrociano, il Como di Cesc Fabregas ha subito una sconfitta che potrebbe influenzare la loro rincorsa alla qualificazione. La classifica aggiornata mostra le differenze di punti tra le squadre coinvolte in questa lotta aperta.

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© Calcionews24.com - Champions League, volata infuocata: la situazione di Napoli, Milan, Juventus, Como, Roma e Atalanta! I calendari a confronto

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L’Inter è matematicamente qualificata alla prossima Champions League. Non è poco, chiedete in giro. facebook

È tutto vero. Dopo la semifinale di Champions League ottenuta battendo il Real Madrid mercoledì sera, un politico si è presentato nel parlamento di Bruxelles, in Belgio, con una sciarpa del Bayern Monaco. Il tutto è successo fra sorrisi, emozione e qualche fot x.com