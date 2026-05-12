A due turni dalla fine del campionato di Serie A, cinque squadre sono in corsa per ottenere i tre posti disponibili in Champions League. La classifica si è ristretta e il margine tra le squadre si è ridotto, rendendo il finale di stagione molto incerto. Il calendario prevede ancora due partite per ogni squadra e il regolamento stabilisce i criteri di classifica in caso di parità di punti.

Cinque squadre per tre posti. Mancano 180 minuti alla fine del campionato di Serie A e per la lotta Champions è tutto apertissimo. Chi insegue vince, chi sembrava al sicuro adesso rischia. E con sole due partite da giocare, anche la seconda rischia ancora di stare fuori dall’Europa che conta. Perché la sconfitta del Napoli in casa contro il Bologna ha rimesso nella mischia anche la squadra di Antonio Conte, che ha vinto una sola partita delle ultime cinque. Ma se il Napoli – secondo a quota 70 – è comunque ancora la favorita numero uno per uno dei tre posti (e ha un calendario sulla carta agevole), chi rischia adesso è il Milan di Allegri, che sì ha il destino ancora nelle proprie mani, ma è in un periodo di flessione incredibile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Serie A, la corsa Champions si è riaperta: 5 squadre per 3 posti | Nuova classifica, calendario e regolamento

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