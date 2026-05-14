Napoli il Maradona sfida la Palestina | calcio per la solidarietà

A Napoli si terrà una partita di calcio tra la Nazionale Palestina e una squadra locale, con lo scopo di raccogliere fondi per iniziative di solidarietà. La partita si svolgerà nel rispetto delle normative sportive e verrà trasmessa in diretta. I soldi raccolti durante l’evento saranno destinati a progetti umanitari e assistenza in Palestina. La sfida si inserisce nel contesto di iniziative sportive volte a sostenere cause sociali e di solidarietà internazionale.

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? Punti chiave Chi scenderà in campo per la Nazionale Calcio Palestina?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti durante la partita?. Dove si possono acquistare i biglietti per l'evento?. Quali associazioni mediche riceveranno i proventi della serata?.? In Breve Partita il 29 maggio alle 20:45 tra Napoli World e Nazionale Palestina.. Biglietti al costo di 7 euro disponibili presso il CAF Patronato di via Filippo Illuminato.. Fondi destinati a Kids OR, Fondazione Domenico Caliendo e associazione Battiti.. Coinvolgimento di numerosi partner locali tra cui Pasticceria Garofalo e Grand Hotel Serapide.. Il prossimo 29 maggio alle ore 20:45 lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospiterà la seconda edizione del Derby dei Campioni, un evento che unisce sport e solidarietà per sostenere diverse realtà umanitarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il Maradona sfida la Palestina: calcio per la solidarietà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Notte di futsal e memoria al PalaCatania: sport, Maradona e solidarietà accendono la sfida tra Meta e Napoli Napoli-Bologna su DAZN: il modulo di Conte per la sfida al Maradona? Punti chiave Come farà il Napoli di Conte a scardinare la difesa di Italiano? Chi riuscirà a vincere lo scontro a metà campo tra Lobotka e Freuler?... Temi più discussi: Oggi la vera sfida è essere artisti: Domenico Sepe racconta Maradona e l’anima di Napoli; Napoli-Bologna, sfida per il futuro; Ferguson-McTominay, il duello scozzese al Maradona; Calcio, Napoli sconfitto al Maradona dal Bologna: una magia di Rowe vale i tre punti ai felsinei. Eravamo quattro amici al…Var ? uno striscione provocatorio e apparso nella Curva A al 20’ minuto del primo tempo della sfida tra Napoli e Bologna allo Stadio Maradona #CalcioinPillole #NapoliBologna x.com Napoli, altra battuta d’arresto al Maradona: il Bologna passa 3-2 e gli azzurri restano a quota 70Sconfitta casalinga per il Napoli nella 36esima giornata di Serie A: il Bologna espugna il Maradona al termine di una gara combattuta fino alla fine ... ilgazzettinovesuviano.com Napoli, le regole per il Maradona: tornelli aperti alle 18:15 e varchi riservati per gli abbonatiIl Napoli si prepara ad accendere i riflettori dello stadio Diego Armando Maradona per l'attesissimo posticipo contro il Bologna ... gonfialarete.com