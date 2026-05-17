Napoli Di Lorenzo annuncia cambiamenti | le sue parole dopo il Pisa
Il difensore del Napoli ha annunciato che ci saranno alcuni cambiamenti nella squadra nelle prossime settimane, senza specificare i dettagli. La squadra ha concluso il campionato qualificandosi alla prossima Champions League e ha raggiunto l’obiettivo minimo prefissato all’inizio della stagione. La qualificazione europea è stata ufficializzata con le ultime partite e il club ha confermato la partecipazione alla competizione internazionale. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio pubblicato sui canali ufficiali del giocatore.
Il Napoli si è qualificato alla prossima Champions League e ha raggiunto l’obiettivo stagionale: c’è soddisfazione nell’ambiente per aver raggiunto il minimo prefissato a inizio stagione. Ad ogni modo, però, c’è un futuro da costruire e in primis c’è da capire se l’allenatore sarà sempre lo stesso. Ad ogni modo, è necessario stare calmi e in attesa, come ribadito da capitan Di Lorenzo. Le parole di Giovanni Di Lorenzo sul futuro. Archiviato l’obiettivo minimo stagionale – vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League – c’åè da pianificare la prossima stagione per fare meglio e per tornare competitivi al massimo su tutti i fronti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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