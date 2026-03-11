Rose Villain annuncia la gravidanza con una nuova canzone | le sue parole

Rose Villain ha condiviso pubblicamente la notizia della sua gravidanza attraverso una nuova canzone. La cantante ha scelto di comunicare questa fase della sua vita in modo diretto, inserendo il momento speciale nel suo ultimo brano. La notizia è stata resa nota attraverso il suo profilo social, dove ha pubblicato il video della canzone. La cantante non ha fornito ulteriori dettagli sulla data prevista del parto.

Rose Villain annuncia la gravidanza con una nuova canzone: quando la vita diventa musica. Nel panorama pop italiano, dove ogni uscita discografica è spesso accompagnata da teaser, strategie social e countdown digitali, Rose Villain ha scelto una strada completamente diversa: trasformare un momento intimo della propria vita in arte pura. La cantante ha annunciato di essere incinta nel modo più sorprendente possibile — con una canzone. Non un post criptico, non una conferenza stampa, ma un brano che racconta la trasformazione più profonda che una persona possa vivere: diventare madre.

