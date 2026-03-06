Se Vincenzo Italiano dovesse lasciare la Fiorentina, il Napoli avrebbe già pronti i piani per ingaggiarlo come nuovo allenatore. Il club partenopeo, infatti, ha mostrato interesse nei suoi confronti, e il presidente azzurro è noto per apprezzare particolarmente il tecnico toscano. La notizia viene confermata da fonti vicine alla società, mentre le trattative tra le parti sono ancora in corso.

Su Tuttosport: "Occhio pure al Milan: se Allegri dovesse farsi attrarre dalle sirene madrilene, i rossoneri potrebbero virare sull'attuale tecnico del Bologna" Db Atene 29052024 - finale Conference League Olympiakos-Fiorentina foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Vincenzo Italiano Che alla fine le strade di Napoli e Vincenzo Italiano siano davvero destinate a incrociarsi? Il punto di Nicolò Schira su Tuttosport. Il finale di stagione sarà importante a trecentosessanta gradi per Italiano, il cui nome appare destinato a infiammare il possibile valzer degli allenatori. Non è un mistero, infatti, che De Laurentiis sia un suo grande estimatore e potrebbe tornare alla carica in estate, nel caso in cui il Napoli e Conte decidessero di non proseguire insieme. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In caso di addio di Conte, il Napoli si fionderà su Italiano: De Laurentiis è un suo estimatore (Schira dà la ferale notizia)

