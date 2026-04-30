Comicon Napoli 2026 la Regione Campania finanzia con 150mila euro il Festival del Fumetto

La Regione Campania ha approvato un finanziamento di 150mila euro per il Comicon Napoli 2026, un festival dedicato al mondo del fumetto. I biglietti singoli per una giornata costano 20 euro, mentre il Jungle Pass ha un prezzo superiore. L’evento si svolgerà nel 2026 e riceve questo contributo per l’organizzazione.

La Regione Campania ha stanziato 150mila euro per l'edizione 2026 dell'evento. I biglietti giornalieri costano 20 euro, il Jungle Pass arriva a cifre ben più alte.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ponti primaverili e il Festival del fumetto: rafforzati i collegamenti in CampaniaAlle porte, i ponti primaverili e il Festival del fumetto: così Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania, ha potenziato il numero dei... COMICON Napoli dedica un progetto speciale alla Palestina tra fumetto, cinema e giocoL'iniziativa dedicata al popolo palestinese all'interno della kermesse pop partenopea in programma tra il prossimo 30 aprile e il 3 maggio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: COMICON Card 2026; Comicon 2026 a Napoli: programma, ospiti ed eventi da non perdere; COMICON Napoli 2026: il programma, i prezzi dei biglietti, come arrivare e cosa sapere; Comicon di Napoli 2026: incontri, firmacopie e nuovi immaginari. Comicon Napoli 2026, la Regione Campania finanzia con 150mila euro il Festival del FumettoLa Regione Campania ha stanziato 150mila euro per l’edizione 2026 dell’evento. I biglietti giornalieri costano 20 euro, il Jungle Pass arriva a cifre ben più alte. Leggi le notizie prima degli altri. fanpage.it COMICON Napoli 2026 al via oggi! Il programma di lunedì 30 aprileScopri il programma di oggi al Comicon Napoli 2026: tutti gli eventi, gli ospiti e gli orari del 30 aprile. Dai live drawing agli show, cosa vedere oggi al festival. movieplayer.it COMICON NAPOLI 30 aprile - 3 maggio Asian Village - Padiglione 10 StarComics GIOVEDi 30 APR 13:00-14:30 16:00-17:30 VENERDÌ 1 MAG 11:00-13:00 Artesettima Comics: Podcast e Live Drawing - SALA HIROBA 17:00 18:00 SABATO 2 MAG 11:00-13:0 - facebook.com facebook COMICON NAPOLI 30 aprile 3 maggio Asian Village - Pad.10 @EdStarComics GIOVEDi 30 APR 13:00-14:30 16:00-17:30 VENERDÌ 1 MAG 11:00-13:00 Artesettima Comics - SALA HIROBA 17:00 18:00 SABATO 2 MAG 11:00-13:00 ISSHORING 15:30 16:30 x.com