Napoli c’è l’intesa | si proseguirà ancora insieme!

A Napoli, è stata raggiunta un’intesa tra l’allenatore e il presidente della squadra per continuare a collaborare fino al giugno 2027. La notizia è stata riportata da un quotidiano nazionale, che ha confermato l’accordo di massima tra le parti. La discussione riguarda il rinnovo del contratto e il prolungamento della collaborazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle clausole o alle condizioni specifiche dell’accordo.

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno raggiunto un’ intesa di massima per proseguire insieme fino al giugno 2027, secondo quanto rivela La Repubblica. Il disgelo tra il tecnico e il presidente azzurro apre uno scenario di stabilità dopo settimane di tensione sul futuro della panchina. Conte-De Laurentiis: l’accordo che cambia tutto. Le frizioni tra le parti si sono trasformate in convergenza concreta. La Repubblica scrive che esiste ormai un’intesa di principio per onorare il contratto triennale sottoscritto in precedenza. Non si tratta di una semplice dichiarazione di intenti: il riavvicinamento tra presidente e allenatore assume contorni sempre più solidi, con la volontà dichiarata di andare avanti insieme. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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