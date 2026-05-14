Rimane ancora incerta la programmazione delle cinque partite di Serie A previste per questo turno, con squadre coinvolte nella corsa alla Champions League che attendono conferme su data e orario. La Lega e la Prefettura stanno lavorando per trovare un accordo, ma finora non è stata comunicata una schedule ufficiale. La partita tra Pisa e Napoli, come le altre, non ha ancora un orario definito.

Un altro giorno è passato, e ancora non è stata ufficializzata la data e l’orario per quanto riguarda le cinque partite di Serie A da giocare in contemporanea in questo turno di campionato con coinvolte le squadre impegnate nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Parliamo di Genoa-Milan, Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e, ovviamente, Pisa-Napoli. L’amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo ha infatti esplicitato la propria contrarietà nel disputare questi incontri lunedì sera, come invece deciso nella giornata di martedì dalla Prefettura di Roma. Il nodo è legato alla concomitanza tra il derby capitolino e la finale del singolare maschile degli Internazionali di Roma, in programma al Foro Italico, a pochissimi metri di distanza dallo Stadio Olimpico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa-Napoli ancora senza orario. Lega e Prefettura cercano l’intesa

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