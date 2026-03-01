Sport e cultura insieme I giovani al Museo Svila-Galleria Nazionale l’intesa si rafforza

Un nuovo accordo tra il Museo e la Svila-Galleria Nazionale mira a unire sport e cultura, due settori spesso considerati distinti, per promuovere valori condivisi tra i giovani. La collaborazione tra le due istituzioni si sta consolidando, con iniziative che coinvolgono i ragazzi in attività che integrano pratiche sportive e momenti culturali. L’intesa si sta rafforzando, puntando a favorire la partecipazione giovanile in ambiti diversi.

Un accordo tra cultura e sport, due mondi solo apparentementi distanti, che ha l'obiettivo di diffondere valori comuni, oggi si rafforza. L'11 settembre scorso alla Galleria Nazionale dell'Umbria è stata annunciata un'intesa innovativa tra i Musei nazionali umbri e la società Svila, di proprietà della famiglia italoamericana Palermo, attualmente sponsor della squadra Svila Perugia Basket, storica formazione con oltre cinquant'anni di attività. Un accordo, primo nel suo genere tra un'istituzione culturale nazionale e una squadra di basket che nasce per diffondere valori comuni e mira a creare sinergie nuove e virtuose tra mondi solo apparentemente lontani.

Per questa giornata di campionato, il nostro Sponsor di Giornata sarà la Galleria Nazionale dell’Umbria. Arte e sport condividono la stessa radice: emozione, disciplina, visione. La Galleria custodisce la storia, la bellezza e il patrimonio culturale del nostro territ facebook