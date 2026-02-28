Napoli un gradito ritorno per convincere Conte a restare?

A Napoli si parla di un possibile ritorno di un giocatore chiave in vista del mercato di giugno. La società sta valutando diverse opzioni e le voci si fanno sempre più insistenti, mentre si aspetta una decisione definitiva da parte di allenatore e dirigenza. I tifosi sono curiosi di sapere quali novità arriveranno nelle prossime settimane.

Il mercato di giugno si avvicina e in casa SSC Napoli iniziano a circolare le prime, intriganti indiscrezioni. Molto del futuro azzurro passerà dalla permanenza di Antonio Conte, che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe restare alla guida tecnica anche nella prossima stagione. Con Conte in panchina, il Napoli potrebbe puntare su innesti mirati e su profili già collaudati ad alti livelli. Tra i nomi che fanno sognare i tifosi c’è quello di Kim Min-jae, protagonista assoluto dello Scudetto e possibile grande ritorno a quasi due anni dal trionfo tricolore. Il difensore sudcoreano, oggi al Bayern Monaco, non è considerato incedibile e potrebbe valutare un cambio d’aria dopo una stagione vissuta tra alti e bassi in Germania. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Napoli, la Roma è avanti ma si prova a convincere Raspadori per un ritorno a gennaioIl calciomercato non dorme mai e la giornata di oggi regala un’indiscrezione che accende il dibattito tra i tifosi azzurri. Romagna, un gradito ritornoDue mesi a disposizione di Fabio Grosso, da agosto a ottobre, con 5 presenze, tutte nell’undici titolare, tra campionato e Coppa Italia. Tutti gli aggiornamenti su Napoli. Temi più discussi: Verso Verona-Napoli, Anguissa e McTominay da valutare: c’è un gradito ritorno – CdS; NUOVO ALLENAMENTO CONGIUNTO A CASTEL VOLTURNO: APPUNTAMENTO FISSATO PER DOMANI!; VIDEO – Hallberg Rassy 370, un 11 metri da sogno per girare il mondo; Prima, Lodi: Un gradito ritorno in casa San Biagio in vista del derby. Napoli, riecco De Bruyne: il ritorno a Castel Volturno e le ipotesi sul rientro in campoA 121 giorni dall'infortunio occorso contro l'Inter, il belga torna a lavorare alla corte di Conte: se tutto andrà per il meglio, potrebbe essere a disposizione per i match contro Lecce o Cagliari ... msn.com Napoli, cresce l’attesa: pochi giorni al ritorno dei Fab FourNessun rischio e ritorno tra i convocati che slitta alla prossima partita. Frank Anguissa non è nell'elenco dei giocatori oggi impegnati nella trasferta del Bentegodi delle ore 18. Ieri durante la rif ... msn.com #Napoli - Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, al Real Albergo dei Poveri la firma ufficiale e la consegna delle bandiere #Sport #Napoli2026 #CapitaleEuropea #Sport2026 #Manfredi #Campania #Eventi #Europa #NanoTV - facebook.com facebook Napoli, controlli nei locali “in” di Chiaia: sanzionata una notissima pizzeria x.com