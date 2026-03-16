Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis collaborano nel progetto del Napoli, mantenendo una partnership che si concentra sulla competitività della squadra. La coppia viene descritta come ambiziosa, con l’obiettivo di garantire al club una posizione di vertice nel campionato. La loro collaborazione rappresenta un elemento chiave nel percorso sportivo della squadra, secondo quanto si apprende dalle dichiarazioni recenti.

"> Il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis continua a rappresentare uno dei pilastri del progetto Napoli. A sottolinearlo è stato Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live, dove ha analizzato il momento della squadra e le prospettive future del club azzurro. Durante la trasmissione, Carlo Alvino a Calcio Napoli 24 Live ha spiegato: «De Laurentiis e Conte sono una coppia ambiziosa. Il mister azzurro fa un passaggio chiaro quando dice che vuole arrivare primo o secondo: con quelle parole dice tutto». Secondo il giornalista, il progetto del Napoli è destinato a proseguire con continuità anche nelle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alvino: «Conte e De Laurentiis coppia ambiziosa, il Napoli vuole restare al vertice»

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