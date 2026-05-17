Musicando percorsi di musica tra didattica arte e cultura a Rivignano Teor

A Rivignano Teor, nel mese di maggio, si svolge l’ottava edizione di “Musicando: percorsi di musica tra didattica, arte e cultura”, organizzata dall’associazione musicale e culturale Primavera. La manifestazione è diretta dal maestro Simone Comisso e si concentra su eventi che coinvolgono vari aspetti della musica, dell’arte e della cultura, offrendo un’occasione per condividere attività e iniziative legate a queste discipline durante la stagione primaverile.

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