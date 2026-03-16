Adrasteia dinastia elfica di Lisa Blaseotto all' Ute di Rivignano Teor

L'Università della Terza Età del Codroipese, sezione di Rivignano Teor Varmo, organizza una lezione aperta a tutti gli iscritti mercoledì 18 marzo alle 17. La presentazione riguarda il libro

L' Università della Terza Età del Codroipese – sezione di Rivignano Teor Varmo, nell'ambito di Autori del territorio, organizza una lezione aperta a tutti gli iscritti all' te, mercoledì 18 marzo, alle 17.00 presso le Scuole medie di RivignanoTeor. Paolo Bortolussi presenterà il libro Adrasteia, dinastia elfica di Lisa Blaseotto. Adrasteia, giovane sirena dell'oceano Antartico, è l'ultima principessa di una numerosa famiglia. Dopo una cerimonia, i trafficanti di sirene sconvolgeranno l'intero regno e Adrasteia, vedrà il mondo crollarle addosso. Dotata di poteri sovrannaturali, affronterà forze oscure e misteriose con un unico obbiettivo, riabbracciare Karen. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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