Voci dall' acqua rassegna di eventi a Flambruzzo di Rivignano Teor

Voci dall'Acqua è una rassegna di eventi, che si svolgeranno, nelle giornate del 21 (alle 15.00) e 22 (alle 18.00) marzo, a Flambruzzo in comune di Rivignano Teor, alla scoperta delle realtà presenti lungo il fiume Stella. Si tratta di un programma che intreccia arti visive, performance, visite e momenti di incontro con le realtà locali, tra natura, cultura e pratiche ecosostenibili. Sarà un percorso lungo le sponde del fiume Stella per scoprire luoghi, ascoltare storie e partecipare ad attività creative e immersive. Il programma nel dettaglio: sabato 21, dalle 15 alle 17.30, visita all'ecovillaggio Gaia Terra, a seguire, conferenza “Soluzioni con la natura per trattenere, riusare e rigenerare l'acqua”; dalle 18 alle 19, inaugurazione mostra Chiare, fresche voci d' acqua, a cura di Eva Comuzzi, alla Regina del Bosco. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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