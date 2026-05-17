Musica italiana in export | royalty estere su | +180% dal 2020

Negli ultimi anni, la musica italiana ha registrato un aumento significativo nelle royalty provenienti dall’estero, con una crescita superiore al 180% rispetto al 2020. Le playlist di alcune piattaforme digitali sono considerate un fattore importante nell'influenzare questi numeri e nel promuovere i brani italiani sui mercati internazionali. Alcuni artisti sono riusciti a rompere con le convenzioni tradizionali, aprendo nuove strade per la diffusione della musica del paese all'estero.

? Punti chiave Come fanno le playlist di Soho a influenzare i dati FIMI?. Chi sono i pionieri che hanno scardinato gli stereotipi musicali?. Perché Eurovision è diventato il termometro del nostro export culturale?. Dove si nasconde il nuovo pubblico della musica italiana?.? In Breve Royalty estere in crescita del 14% nel 2025 secondo i dati FIMI.. Nina Mazza e Philip Baglini descrivono la diffusione musicale nel Regno Unito.. Incontro a Roma nel 2023 tra Deborah Bergamini e Fucsia Fitzgerald sulla radiofonia.. Sal Da Vinci punta all'Eurovision 2026 per testare il brand culturale italiano.. Sal Da Vinci accende l’interesse per l’Eurovision Song Contest 2026, mentre i dati FIMI confermano un balzo del 180% nelle royalty estere rispetto al 2020. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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