Nel 2025, le royalty generate dalla musica italiana trasmessa in streaming hanno raggiunto un totale superiore ai 165 milioni di euro. Questa cifra rappresenta un record per le entrate degli artisti nel settore musicale italiano, grazie principalmente alle distribuzioni di royalty da piattaforme come Spotify. Questi dati indicano un aumento significativo delle entrate derivanti dalla musica digitale rispetto agli anni precedenti.

Le casse degli artisti musicali in Italia hanno registrato un’immissione di liquidità senza precedenti nel 2025, con le royalty distribuite tramite Spotify che hanno superato la soglia dei 165 milioni di euro. Questo balzo economico, che segna un incremento del 10% rispetto ai risultati del 2024, riflette una trasformazione radicale del mercato nazionale, capace di quasi triplicare i proventi percepiti nel 2019. I dati emersi dal report Loud & Clear delineano un in cui la musica italiana non è più solo un fenomeno di consumo interno, ma una vera forza d’esportazione. La capacità di generare valore si sta spostando verso una nuova struttura...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom streaming: la musica italiana vola, royalty oltre 165 milioni

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