La guerra in Medio Oriente e il doppio shock su energia ed export che può frenare la ripresa italiana

La guerra in Medio Oriente coinvolge diverse nazioni e mette in crisi il mercato energetico globale. Oltre al petrolio, anche gli scambi commerciali e le esportazioni italiane sono sotto pressione. L’instabilità politica e militare nella regione ha già influito sui prezzi delle materie prime e sui flussi di merci verso l’Italia. Le conseguenze di questa crisi si fanno sentire sui settori economici più esposti alle rotte internazionali.

Roma, 7 marzo 2026 – Non c’è soltanto il petrolio nel mirino della nuova guerra in Medio Oriente. Per l’Italia il conflitto apre un doppio fronte: da una parte mette a rischio mercati che negli ultimi mesi avevano corso più della media del made in Italy, dall’altra espone il Paese a un nuovo shock energetico in un passaggio delicato per crescita, investimenti e potere d’acquisto. I numeri di Confartigianato fotografano la posta in gioco: 27,877 miliardi di export manifatturiero verso l’area e 15,966 miliardi di import energetico. Tradotto: quasi il 5% delle vendite manifatturiere italiane e oltre un quarto dell’import nazionale di petrolio e gas dipendono da una regione attraversata da una crisi che tocca il cuore dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La guerra in Medio Oriente e il doppio shock su energia ed export che può frenare la ripresa italiana La guerra in Medio Oriente è un grosso problema anche per l’energiaI paesi europei, e soprattutto l'Italia, dipendono molto dal gas importato dal golfo Persico: ora tutto si sta bloccando La guerra in Medio Oriente è... Leggi anche: Dove può arrivare la guerra in Medio Oriente? Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente. Temi più discussi: Medio Oriente: la guerra si allarga; Guerra in Medio Oriente, in fiamme una petroliera Usa nel Golfo; L’impatto della guerra in Medio Oriente sulla Cina; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran. La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOGTeheran si scusa per i raid ai Paesi vicini: 'Se non ci attaccate, ci fermiamo'. Gli Usa verso lo schieramento di una terza portaerei. Scontri con Hezbollah sul confine siriano-libanese, 16 morti. (AN ... ansa.it La guerra in Medio Oriente e il doppio shock su energia ed export che può frenare la ripresa italianaConfartigianato ha fatto i conti sull’impatto economico della crisi iraniana a partire dai 27,877 miliardi di export manifatturiero verso l’area e 15,966 miliardi di import energetico ... msn.com #Iraq Il patriarca caldeo di Baghdad, il cardinale Louis Raphaël I Sako, esprime preoccupazione per il rischio di una guerra regionale in Medio Oriente. Davanti a "caos, disordini, vendette e attacchi" serve la voce unanime della pace x.com Non c’è solo la guerra in Medio Oriente a rallentare il via libera del governo a uno dei progetti più attesi della legislatura: il maxi Piano casa. Anche il Colle si è messo di traverso. - facebook.com facebook