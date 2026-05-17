Gli Iron Maiden sono approdati al cinema, portando tre giorni di musica e leggende presso il Kinemax di Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia. La band britannica, nota per la lunga carriera e i successi internazionali, ha fatto tappa in questo cinema locale, coinvolgendo il pubblico con eventi legati alla musica e alla cultura rock. La presenza degli Iron Maiden al Kinemax ha attirato appassionati e fan, creando un momento di incontro tra musica dal vivo e proiezioni cinematografiche.

Tre giorni di emozioni, musica e leggenda: gli Iron Maiden conquistano il cinema. Gli Iron Maiden sono arrivati anche al Kinemax di Monfalcone (GO) in Friuli Venezia Giulia. Dal 14 maggio il film evento “Iron Maiden: Burning Ambition” è arrivato nelle sale italiane regalando ai fan backstage, immagini inedite e tante emozioni. Per tre giorni il cinema smette di essere soltanto cinema. Diventa un’arena. Un rito collettivo. Un tunnel nel tempo dove giacche di pelle, urla liberatorie e assoli infiniti tornano a vivere sul grande schermo. Gli Iron Maiden arrivano nelle sale con un evento speciale che non è semplicemente un film concerto: è una dichiarazione d’amore al metal, alla libertà e a quella generazione che ha imparato a sopravvivere con la musica sparata nelle cuffie. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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