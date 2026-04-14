Nel 2026, gli Iron Maiden entreranno nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento che sottolinea la loro influenza nel panorama musicale. La band, attiva da decenni, ha contribuito a definire il genere heavy metal con un percorso artistico riconosciuto a livello internazionale. L'ingresso nella Hall of Fame rappresenta un momento importante nella storia del rock, segnando il riconoscimento ufficiale del loro ruolo nel panorama musicale globale.

L’ingresso degli Iron Maiden nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2026 rappresenta molto più di un semplice riconoscimento istituzionale: è la ratifica storica di una delle traiettorie artistiche più solide, influenti e controcorrente della musica contemporanea. Dopo 46 anni di dischi, l a band britannica fondata nel 1975 da Steve Harris entra finalmente nel pantheon ufficiale del rock, chiudendo un’attesa che per lungo tempo è sembrata tanto incomprensibile quanto simbolica. Per decenni, infatti, l’assenza degli Iron Maiden dalla Hall of Fame è stata letta come il segno più evidente di una frattura culturale: quella tra il riconoscimento accademico del rock e la vitalità spesso irriducibile dell’heavy metal.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iron Maiden nella Hall of Fame: quando il metal diventa storia

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