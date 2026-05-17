A Perugia si terrà un concerto che vede protagonista Fabio Conte nell’ambito del progetto Anima, dedicato a sensibilizzare sulla prevenzione del suicidio tra i giovani. L’evento coinvolge diversi artisti che si esibiranno per sostenere questa iniziativa. La serata mira a promuovere il ruolo della musica come strumento di supporto e consapevolezza. Durante l’evento, saranno presentate informazioni e iniziative legate al progetto, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sugli orari.

? Punti chiave Come può la musica aiutare a prevenire il suicidio tra i giovani?. Chi sono gli artisti che si esibiranno per sostenere il progetto Anima?. Perché il ricavato del concerto sarà interamente destinato alla salute mentale?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti nelle scuole di Perugia?.? In Breve Antonio Mezzancella si esibisce insieme a Fabio Conte all'Auditorium di San Francesco al Prato.. Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani 15-29 anni.. L'ingresso tramite donazione libera finanzia la prevenzione psicologica nelle scuole per il progetto Anima.. L'evento riceve il patrocinio della Regione Umbria, dell'Assemblea Legislativa e del Comune di Perugia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica a Perugia: Fabio Conte in concerto per il progetto Anima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SORPRESA PER GIORGIA: LA PORTIAMO AL SUO PRIMO CONCERTO DI ANNA PEPE!

Sullo stesso argomento

Anima green e tanta musica, torna "Romagna in fiore". E al parco urbano il concerto di Irene GrandiScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Torri, giardini e...

Leggi anche: “Flauto magico-favola in musica”: a Montella il gran concerto delle scuole irpine per il progetto Orchestra Verticale

Fabio Conte & Friends a San Francesco al Prato. Spettacolo e solidarietà con Antonio MezzancellaEmozioni, musica e solidarietà: ecco questo lo spirito di Fabio Conte & Friends, lo spettacolo in programma venerdì 22 maggio ... lanazione.it

A Perugia lo spettacolo Fabio Conte & FriendsÈ dedicato al progetto Anima della Fondazione Cancelloni. Sul palco anche il one man show Antonio Mezzancella NewTuscia – PERUGIA – Una serata che promette emozioni, musica e solidarietà: è questo ... newtuscia.it