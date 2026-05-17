Muore intrappolato sotto la sabbia | ora la decisione del giudice

Il giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia ha deciso di archiviare il procedimento per omicidio colposo avviato dopo la morte di un ragazzo di 17 anni. L’incidente si era verificato il 10 luglio sulla spiaggia di Montalto di Castro, quando il giovane era rimasto intrappolato sotto la sabbia. La decisione è stata comunicata dopo aver valutato gli elementi raccolti durante le indagini, senza procedere con ulteriori azioni legali nei confronti di terzi.

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