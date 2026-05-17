Muore intrappolato sotto la sabbia | ora la decisione del giudice
Il giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia ha deciso di archiviare il procedimento per omicidio colposo avviato dopo la morte di un ragazzo di 17 anni. L’incidente si era verificato il 10 luglio sulla spiaggia di Montalto di Castro, quando il giovane era rimasto intrappolato sotto la sabbia. La decisione è stata comunicata dopo aver valutato gli elementi raccolti durante le indagini, senza procedere con ulteriori azioni legali nei confronti di terzi.
Il gip del tribunale di Civitavecchia ha disposto l’archiviazione del procedimento per omicidio colposo aperto dopo la morte di Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni rimasto intrappolato sotto la sabbia il 10 luglio scorso sulla spiaggia di Montalto di Castro. Secondo quanto stabilito dal giudice, non emergono responsabilità a carico del padre del giovane. Il gip ha accolto la richiesta avanzata dalla procura di Civitavecchia, guidata dal procuratore Alberto Liguori, ritenendo assenti profili di negligenza nel comportamento del genitore. La tragedia era avvenuta durante una giornata al mare trascorsa con la famiglia. In base alla ricostruzione degli investigatori, il 17enne aveva scavato una profonda buca nella sabbia insieme ai fratellini per gioco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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