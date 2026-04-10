La provincia di Oristano si prepara a un cambiamento climatico improvviso che interesserà la regione nei prossimi giorni. È previsto l’arrivo di polvere proveniente dal Sahara, accompagnato da un calo repentino delle temperature. Questa situazione segnerà la conclusione delle recenti giornate caratterizzate da condizioni climatiche miti. Le autorità invitano alla cautela e alla preparazione per affrontare le conseguenze di questi fenomeni atmosferici.

Un brusco mutamento climatico sta per colpire la provincia di Oristano, dove l’arrivo di polvere sahariana e un calo termico repentino segneranno la fine delle recenti giornate miti. Tra piogge sporche e temperature che crolleranno fino a 10 gradi, il territorio si prepara a una settimana di instabilità che partirà da domenica per poi consolidarsi nei giorni successivi. Il meteorologico in Sardegna subirà una trasformazione radicale a partire dalla giornata di domenica. Dopo un sabato che si preannuncia sereno o con solo schiarite, l’aria inizierà a farsi pesante: la sabbia proveniente dal deserto sarà protagonista del cambiamento, accompagnando un abbassamento delle temperature massime che, partendo dai quasi 30 gradi previsti per sabato, scenderanno verso i 15 gradi tra lunedì e martedì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano sotto assedio: arriva la sabbia del Sahara e il freddo

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