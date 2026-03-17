Roma presentato ricorso per il rosso a Wesley | la motivazione della protesta del club giallorosso e la decisione del Giudice Sportivo

A Roma è stato presentato un ricorso dopo l'espulsione di Wesley, che ha ricevuto un cartellino rosso per un presunto scambio di persona. La società ha motivato la protesta evidenziando alcune contestazioni sulla decisione dell’arbitro, mentre il Giudice Sportivo ha preso atto della richiesta. La vicenda riguarda esclusivamente la valutazione di un episodio di gioco e la relativa sanzione disciplinare.

Roma, presentato il ricorso dopo il rosso a Wesley per un presunto scambio di persona. Il Giudice Sportivo ha respinto il tentativo. Il motivo. La giustizia sportiva ha messo un punto definitivo su una delle vicende più discusse dell’ultimo turno di campionato. Il Giudice Sportivo ha infatti ufficialmente respinto il ricorso presentato dalla Roma per il caso legato a Wesley, confermando che la sanzione disciplinare applicata durante la gara contro il Como non è frutto di una svista arbitrale. Il club giallorosso aveva tentato di far valere l’articolo 61 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, ipotizzando uno scambio di persona che avrebbe portato all’espulsione del terzino brasiliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roma, presentato ricorso per il rosso a Wesley: la motivazione della protesta del club giallorosso e la decisione del Giudice Sportivo Articoli correlati Leggi anche: Roma, presentato un ricorso per scambio di persona dopo l’espulsione di Wesley: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo Squalifica Nicola, la decisione del Giudice Sportivo dopo il rosso in Juve Cremonese: tutti i dettagliPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Approfondimenti e contenuti su Giudice Sportivo Temi più discussi: Espulso per errore in Promozione: c'è la decisione del Giudice Sportivo; Si rigioca Alba Cittareale-Moricone. Quattro club multati e 13 giocatori squalificati; Trapani Shark, presentato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per l’esclusione dal campionato; Commessa licenziata dalla Lagerfeld presenta ricorso: accusa l'azienda di averla discriminata. Il giudice sportivo respinge il ricorso della Roma: Niente prova tv per la seconda ammonizione di Wesley a ComoLa Roma ha chiesto la prova televisiva per scambio di persona nell’azione che, domenica scorsa a Como, ha portato all’espulsione di Wesley. Una decisione contestata, quella dell’arbitro Massa, con i g ... espansionetv.it Roma ha presentato un ricorso per uno scambio di persona dopo l’espulsione di Wesley contro il Como: la decisione ufficiale del Giudice SportivoRoma ha presentato un ricorso per uno scambio di persona dopo l’espulsione di Wesley contro il Como: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo ha ufficialmente respinto il ricors ... calcionews24.com #Wesley, il Giudice sportivo respinge il ricorso della #Roma per errore tecnico x.com Il Messina ha bisogno di ritrovarsi e va in ritiro, due giornate a Matese La società manda i biancoscudati in Calabria fino a domenica, giorno della trasferta contro la Vibonese. Il giudice sportivo dà due giornate a Matese... - facebook.com facebook