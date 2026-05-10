Pasta di Gragnano Igp e Mozzarella di Bufala Campana Dop insieme a Milano per Tuttofood

A Milano, dall’11 al 14 maggio, si terrà la manifestazione “Tuttofood”, un evento dedicato al settore alimentare. Tra le diverse iniziative in programma, ci sarà anche una dimostrazione che vedrà protagonisti la pasta di Gragnano Igp e la Mozzarella di Bufala Campana Dop. La presenza di questi prodotti si inserisce in un contesto di incontri e presentazioni rivolti agli operatori del settore.

Un incontro che promette di stupire il pubblico di “Tuttofood” in calendario a Milano dall’11 al 14 maggio. Protagonisti di questo racconto che il Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop e il Consorzio Pasta di Gragnano Igp porteranno a “Tuttofood” una storia fatta di territorio, tradizione e identità, oggi riconosciuta anche come Patrimonio Unesco. La sinergia tra i due Consorzi – tra le espressioni più autentiche della Campania – si rinnova in fiera con un progetto che mette al centro ciò che rende unica la cucina italiana: la capacità di trasformare ingredienti iconici in cultura condivisa, memoria e innovazione, non un semplice percorso di degustazione, ma un viaggio che attraversa il Paese rileggendone alcuni dei grandi classici.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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