Moviola Juve Fiorentina | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, sono stati discussi diversi episodi rilevati dalla moviola. Alcuni interventi sono stati oggetto di analisi approfondita, con decisioni che hanno suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. La revisione delle immagini ha portato a diverse valutazioni, con varie decisioni prese in tempo reale e altre successivamente riviste. La partita ha visto quindi momenti di tensione legati alle chiamate arbitrali, che hanno coinvolto diversi episodi contestati.

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di Marco Baridon Moviola Juve Fiorentina: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 37ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve affronta la Fiorentina nella 37ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro Massa. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Meli e Alassio, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Marinelli. In sala VAR agirà Chiffi, coadiuvato dall’assistente al video Meraviglia. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE FIORENTINA LIVE 83? GOL FIORENTINA – Mandragora trova un super gol con una conclusione da fuori area: Di Gregorio battuto e bianconeri ko. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Juve Fiorentina: gli episodi dubbi del match ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il RIGORE su THURAM e gli altri EPISODI arbitrali | Spiega MARELLI | INTER-MILAN | DAZN Sullo stesso argomento Leggi anche: Moviola Juve Fiorentina LIVE: gli episodi dubbi del match Moviola Milan Juve: gli episodi dubbi del matchdi Marco BaridonMoviola Milan Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2025/26... Moviola Juve Fiorentina LIVE: gli episodi dubbi del matchMoviola Juve Fiorentina: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2025/26. juventusnews24.com youtu.be/ff0sDntlnug?is… Hai ragione non sono paragonabili, ma ti prego di guardare le immagini senza l’audio. Anche io vorrei vedere la Juve ottava, vederla ripartenza l’obbligo di comprare figurine per fare la squadra per le coppe, ma il dio denaro chiede x.com Juve Fiorentina 0-1 LIVE: annullato il gol a Vlahovic, segnalato fuorigioco dell’attaccante dopo controllo VARJuve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 2025/26 ... juventusnews24.com