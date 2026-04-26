Moviola Milan Juve | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Milan e Juventus, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202526, sono stati discussi vari episodi che hanno suscitato dubbi e polemiche. La moviola ha analizzato alcune azioni chiave, evidenziando situazioni che hanno diviso commentatori e tifosi. In questo articolo vengono riportati i dettagli di tutti i momenti più controversi del match, senza interpretazioni o giudizi personali.

di Marco Baridon Moviola Milan Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – La Juve affronta il Milan nella 34ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro Sozza. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Perrotti e Rossi M., con Zufferli nel ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR agirà Abisso, coadiuvato da Maresca come AVAR. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. MILAN JUVE LIVE 86? AMMONITO LOCATELLI – Il giallo lo riceve il capitano, punito per una brutta entrata su Rabiot. 75? AMMONITO ESTUPINIAN – Ferma in modo irregolare Conceicao, ammonito anche lui.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Milan Juve: gli episodi dubbi del match L'analisi di tutti gli episodi arbitrali di Bologna-Juve | DAZN Notizie correlate Leggi anche: Moviola Milan Juve LIVE: gli episodi dubbi del match Moviola Juve Galatasaray: gli episodi dubbi del matchPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La moviola di Verona-Milan: giusto annullare il gol di Gabbia?; Moviola Juventus-Bologna: perché è stato annullato il goal a Conceicao; Pressing: Milan, basta la Champions? Video; Pressing: Domenica 19 aprile Video. Milan-Juventus, moviola LIVE: annullato un goal a ThuramMilan e Juventus si affrontano a San Siro nel posticipo domenicale della 34ª giornata della Serie A 2025/26. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontro Simone Sozza della sezione di Seregno, di ... calciomercato.com Milan-Juventus, la moviola: VAR, annullato il vantaggio bianconero con ThuramLa moviola del big match di San Siro: l'analisi di tutti gli episodi arbitrali più discussi in Milan-Juventus. Gara arbitrata da Simone Sozza della sezione di Seregno. goal.com Moviola #MilanJuve Gli episodi dubbi del match x.com Moviola Milan Juve Gli episodi dubbi del match - facebook.com facebook