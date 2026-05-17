Moviola Juve Fiorentina LIVE | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, valevole per la 37ª giornata del campionato di Serie A 202526, sono stati discussi diversi episodi rilevanti. La moviola ha analizzato alcune decisioni arbitrali, evidenziando situazioni che hanno generato dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Gli episodi considerati più contestati riguardano alcune azioni in area di rigore e contatti tra i giocatori, che sono stati oggetto di approfondimento da parte degli esperti. La cronaca della partita si è concentrata anche su queste fasi chiave.

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