Nel fine settimana, le forze di polizia intensificano le operazioni di controllo nelle aree della movida, con l’obiettivo di prevenire atti di violenza e garantire maggiore sicurezza. Le pattuglie aumentano le verifiche, monitorano i locali e le strade più frequentate, e si concentrano su comportamenti sospetti o potenzialmente pericolosi. Questa misura nasce dall’esigenza di contenere i problemi legati alla movida violenta e di mantenere l’ordine pubblico nelle zone più frequentate durante il fine settimana.

I ghisa potenziano l’attività di controllo del territorio, nei fine settimana. Anche in vista della movida estiva, con centinaia di giovani in arrivo a Melegnano da tutto il circondario, dal 15 maggio è stato introdotto il terzo turno della polizia locale, un presìdio aggiuntivo rispetto alla normale attività svolta dal comando di via Zuavi. Il servizio è pensato per incrementare le verifiche e cercare di prevenire, in particolare, episodi di micro-criminalità, disturbo alla quiete pubblica e sosta selvaggia. Garantito attraverso una pattuglia con tre agenti a bordo, il terzo turno è attivo il venerdì dalle 20 all’una e il sabato dalle 20 a mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Movida violenta. Più controlli nel weekend

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San Benedetto, più controlli contro la movida violenta

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