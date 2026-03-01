Nel centro storico di Catania, durante il fine settimana, sono stati effettuati controlli interforze per garantire la sicurezza e la regolarità della movida. Le forze dell’ordine hanno concentrato l’attenzione sui parcheggiatori abusivi, intervenendo per contrastare questa attività non autorizzata. L’operazione ha coinvolto diverse pattuglie che hanno verificato la situazione nelle principali vie della zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Servizio di controllo interforze nel centro storico. Anche questo weekend, Catania ha visto un’intensa attività di controllo interforze, disposta con ordinanza del Questore e concordata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per garantire un sereno svolgimento della movida nel centro storico. La Questura ha coordinato un articolato dispositivo di sicurezza, con pattuglie della Polizia di Stato, equipaggi della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano nell’operazione “Strade Sicure”, supportati dalla Polizia Scientifica. L’obiettivo principale del servizio era prevenire comportamenti illeciti, garantendo il rispetto dell’ordine pubblico durante le serate e le iniziative organizzate nel centro storico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, ‘Movida Sicura’, Controlli Interforze nel weekend: lotta ai parcheggiatori abusivi

Movida sicura, controlli interforze: nel mirino parcheggiatori abusivi e automobilisti indisciplinatiPresidi e posti controllo, in particolare, piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele...

Catania, ‘Movida Sicura’: controlli Interforze nel weekendABBONATI A DAYITALIANEWS Un dispositivo coordinato per la sicurezza del centro storico Anche in quest’ultimo fine settimana, come di consueto, la...

Contenuti utili per approfondire Movida Sicura.

Temi più discussi: Movida sicura a Catania: raffica di multe e Daspo urbano per dieci posteggiatori abusivi; Catania. Movida sicura in città: controlli interforze rafforzati per un fine settimana senza criticità; Movida, a Catania multate due discoteche: non hanno rispettato gli standard di sicurezza; Sicurezza e movida a Catania: raffica di denunce e tolleranza zero contro i parcheggiatori abusivi.

Movida sicura e controlli amministrativi, sanzionata una discotecaNella serata di sabato 28 febbraio, e fino a notte inoltrata, la Questura di Terni ha coordinato un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio ... orvietonews.it

Movida sicura e controlli amministrativi in provincia: sanzionata discotecaNewTuscia – TERNI – Nella serata di ieri 28 febbraio scorso, e fino a notte inoltrata, la Questura di Terni ha coordinato un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessat ... newtuscia.it

Su movida e sicurezza a Siena diciamo una cosa chiara: una città non si rende più sicura spegnendola. Servono equilibrio, controlli e visione. Tema locale, ma che riguarda tutta la Toscana. Corriere di Siena (05/02/26) #PattoPerIlNord #Siena #Toscana #S x.com

Lo chef termitano Natale Giunta presenta la nuova associazione “#NoMaranza. Per una movida sicura per cittadini e imprenditori” ##nomaranza #AssociazionenoMaranza #Maranza #NataleGiunta #NoMaranza #Palermo - facebook.com facebook