Nel fine settimana, a Catania, sono stati effettuati controlli interforze disposti dal Questore e pianificati dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’operazione ha previsto l’impiego di diverse forze di polizia per contrastare i parcheggiatori abusivi e garantire una maggiore sicurezza nella zona della movida. Sono stati monitorati vari punti della città, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e prevenire situazioni di illegalità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dispositivo interforze e obiettivi dell’operazione. Anche nell’ultimo fine settimana è stato attuato un ampio servizio di controllo interforze disposto con ordinanza del Questore di Catania e pianificato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’intervento, coordinato dalla Polizia di Stato, ha coinvolto Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito Italiano (operazione “Strade Sicure”), con il supporto tecnico della Polizia Scientifica. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire comportamenti illeciti e garantire il regolare svolgimento della movida nel centro storico, tutelando sicurezza e ordine pubblico durante le ore serali e notturne.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, ‘Movida sicura’, i controlli interforze nel fine settimana: lotta ai parcheggiatori abusivi

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