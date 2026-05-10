Movida la polizia controlla tre locali e 312 persone

Durante la scorsa settimana, la polizia ha effettuato controlli in diversi punti della città, tra cui la zona della stazione ferroviaria, via Colombo, via Roma, viale Dante, vicolo Barozzieri, via Negri, via Alberoni e viale Pubblico Passeggio, in base a un’ordinanza del questore. Sono stati verificati tre locali e identificate complessivamente 312 persone, con l’impiego di pattuglie sul territorio.

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Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (stazione ferroviaria e vie limitrofe, via Colombo, via Roma, viale Dante, vicolo Barozzieri, via Negri, via Alberoni, viale Pubblico Passeggio) con l’ausilio di pattuglie del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate In cinque giorni la polizia controlla quasi mille persone: arresti, denunce e 4 stranieri espulsiIl bilancio della Questura di Parma in occasione delle festività pasquali, eseguite le ordinanze di custodia in carcere per un 39enne e un 30enne che... Multe ai locali della movida: identificate oltre 30 personeNella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti a intensificare il controllo del territorio nelle aree della... Argomenti più discussi: Polizia, vigili e fiamme gialle: 150 persone identificate a Monza tra il centro, la movida e la stazione; Controlli movida al centro storico. - Polizia di Stato; Maxi controlli nelle vie della movida: identificate oltre 100 persone e pizzicati 5 minorenni a bere alcolici; Siena, movida notturna e regole: l’appello della Polizia Locale per una convivenza serena.