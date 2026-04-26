Multe ai locali della movida | identificate oltre 30 persone

Nella serata di ieri, agenti della polizia di Stato e militari della guardia di finanza hanno effettuato controlli nelle zone della movida cittadina. Durante le operazioni, sono state identificate oltre 30 persone e sono state comminate diverse multe ai locali frequentati. Le verifiche rientrano in un’azione volta a intensificare i controlli sul territorio e garantire il rispetto delle norme.

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti a intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati Decumani e Ponticelli, i militari della guardia di finanza.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Controlli notturni nelle zone della movida, identificate 92 persone Leggi anche: Controlli straordinari della Polizia nella movida: 128 persone identificate e droga sequestrata Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lavagnette dei menu, pioggia di multe ai locali di Bolzano: Servono regole più chiare; Bar e negozi, raffica di multe: denunciate 10 persone e sospese 6 attività tra locali, pizzerie e parrucchiere; Controlli a tappeto nei locali del centro: multe per oltre 5mila euro a un bar di piazza Mantegna; Blitz a Termini, sequestrati migliaia di articoli: multe e sigilli ai negozi fuori regola. Bari, 7 multe ai locali per il caos della Vigilia. Il piano:Più controlli il 31La settimana prossima, con ogni probabilità martedì, il caso finirà all’attenzione del Comitato per ordine e la sicurezza pubblica. Il 31 non è soltanto il giorno dell’aperitivo: l’ultimo dell’anno ... bari.repubblica.it Multe fino a 10mila euro ai locali che disturbanoPugno duro dell'amministrazione comunale contro le attività rumorose che recano disturbo e fastidio alla quiete pubblica e al riposo, specialmente di notte e nei festivi. Le sanzioni, nei casi più ... laprovinciapavese.gelocal.it Il tuo datore di lavoro può licenziarti oggi per un’infrazione al regolamento aziendale commessa tanti mesi fa Quali sono i termini per intimare un licenziamento Ecco cosa dice la legge. #legge #lavoro #multe #lavoratore - facebook.com facebook COME NASCONO GLI ANTIFA. Dopo la nascita, purtroppo, i danni si rivelano permanenti. Specialmente dedicato agli antifa fiorentini: oltre ai danni ora anche le multe. x.com