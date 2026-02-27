Dominante in campionato subito fuori dalla Champions | Chivu imita il nemico Conte

Dopo aver dominato il campionato, la squadra si è trovata subito eliminata dalla Champions League, lasciando il torneo prima del previsto. La qualificazione agli ottavi, assente dalla stagione 2020-21, non si è più concretizzata. Il tecnico, che aveva portato i nerazzurri in testa alla classifica di Serie A con 62 punti, ha visto il suo cammino europeo interrompersi bruscamente.

Lo scorso anno la serie tv Inter-Napoli è andata avanti dall'inizio alla fine del campionato: rimonte, controrimonte, bordate, risposte, provocazioni. Quest'anno la stagione numero due conta meno episodi. In primis perché l'Inter ha preso nettamente il largo sul Napoli piazzandosi ad una comodissima distanza di 14 punti dopo 26 partite, poi perché tra gli attori protagonisti ne è cambiato uno - Cristian Chivu - che quando provocato subito tira fuori un estintore per non alimentare incendi a distanza. Dall'altra parte, Conte si è spesso appellato a infortuni e mercato auto-togliendo la sua squadra dalla lotta scudetto (almeno pubblicamente).