Stando alle analisi di questa stagione, se il campionato fosse partito a gennaio, il Milan non avrebbe accumulato abbastanza punti per qualificarsi alla Champions League. La squadra ha registrato un calo di rendimento rispetto ai mesi precedenti, influenzando la posizione in classifica. Attualmente, la squadra si trova in una posizione che, se si considerasse solo il girone di andata, non garantirebbe l'accesso alla massima competizione europea.

Il Milan non sta attraversando il suo miglior momento di forma. Arrivati nella fase clou della stagione, quella dei primi verdetti, il Diavolo ha perso ritmo e punti. Non sono solamente i recenti k.o. contro Lazio e Napoli a indicare il trend, ma anche alcuni dati che preoccupano per l'obiettivo minimo stagionale. Come ribadito da inizio anno da qualsiasi voce rossonera, l'obiettivo da centrare in questa stagione è la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo non aver partecipato per l'orrendo campionato 2425, il Diavolo ha la necessità di tornare a giocare la competizione per club più importante al mondo. Fino a poche partite fa, sembrava sicuro l'arrivo nei primi quattro posti, ma dopo le ultime gare la distanza col quinto posto della Juventus si è accorciata a soli 6 punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Effetto 2026: se il campionato fosse iniziato a gennaio, il Milan sarebbe fuori dalla Champions

Ambrosini: “Se non ci fosse il Milan il campionato sarebbe chiuso. Bisogna rendere merito a questa squadra”"Essere a 5 punti dall'Inter è una cosa grossa, è tanta roba per la rosa che ha il Milan.

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