Motomondiale | GP Catalogna vince Di Giannantonio davanti a Mir

Da feedpress.me 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel sesto appuntamento stagionale del Motomondiale, il Gran Premio di Catalogna, si è concluso con la vittoria di Fabio Di Giannantonio. Durante la corsa, si sono susseguite due bandiere rosse e altre due cadute, rendendo la gara molto movimentata. Di Giannantonio, pilota romano del team VR46 su Ducati, è arrivato primo, seguito da Joan Mir su Honda e da Fermin Aldeguer su Ducati Gresini. La competizione ha visto diversi momenti di tensione e cambi di posizione.

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Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. In una gara pazza, dopo due incidenti con bandiera rossa e altre due cadute, il pilota romano del team VR46 (Ducati) trionfa davanti allo spagnolo Joan Mir (Honda) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Appena giù dal podio Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), mentre al quinto posto c'è la Ducati di Pecco Bagnaia. Poi Marco Bezzecchi (Aprilia) sesto davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e Luca Marini (Honda). Chiudono la top ten Brad Binder (Ktm) e Diogo Moreira (Honda Lcr). Una gara, quella di Montmelò, fermata due volte per bandiera rossa. Nella... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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