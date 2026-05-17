Motomondiale | GP Catalogna vince Di Giannantonio davanti a Mir

Nel sesto appuntamento stagionale del Motomondiale, il Gran Premio di Catalogna, si è concluso con la vittoria di Fabio Di Giannantonio. Durante la corsa, si sono susseguite due bandiere rosse e altre due cadute, rendendo la gara molto movimentata. Di Giannantonio, pilota romano del team VR46 su Ducati, è arrivato primo, seguito da Joan Mir su Honda e da Fermin Aldeguer su Ducati Gresini. La competizione ha visto diversi momenti di tensione e cambi di posizione.

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