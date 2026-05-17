Oggi si svolge il Gran Premio di Catalogna, quinto appuntamento del Motomondiale 2026, sul circuito di Barcellona. La giornata prevede sessioni di warm-up e la gara principale, trasmesse in diretta su TV8 e Sky. La tappa si svolge domenica 17 maggio e rappresenta uno degli eventi centrali del campionato di quest’anno. I fan possono seguire gli orari delle sessioni e le modalità di visione in streaming attraverso i canali ufficiali delle emittenti.

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna, quinto round stagionale, in programma oggi, domenica 17 maggio, sul celebre circuito del Montmeló. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. Si preannuncia una gara particolarmente incerta in top-class. L’Aprilia non ha brillato particolarmente ieri e i due alfieri principali, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, saranno costretti alla rimonta. Altri potrebbero approfittarne. E’ il caso di Alex Marquez, vincitore ieri della Sprint e in grado di bissare visto il passo dimostrato in sella alla Ducati Gresini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

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