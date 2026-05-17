MotoGP oggi in tv GP Catalogna 2026 | orari warm-up e gara streaming differita TV8

Oggi si disputa il Gran Premio di Catalogna, quinta tappa del Motomondiale 2026, sul circuito di Montmeló. La giornata prevede sessioni di warm-up e la gara, con orari disponibili per entrambe. È possibile seguire l’evento in diretta streaming e in differita su TV8, che trasmette anche le fasi di preparazione e le qualifiche. La gara si svolge in una giornata di sole, con i piloti pronti a sfidarsi per la vittoria e punti importanti nel campionato stagionale.

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna, quinto round stagionale, in programma oggi, domenica 17 maggio, sul celebre circuito del Montmeló. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Si preannuncia una gara particolarmente incerta in top-class. L’Aprilia non ha brillato particolarmente ieri e i due alfieri principali, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, saranno costretti alla rimonta. Altri potrebbero approfittarne. 🔗 Leggi su Oasport.it

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