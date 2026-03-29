MotoGP oggi in tv GP USA 2026 | orari warm-up e gara programma streaming differita TV8

Oggi, domenica 29 marzo, si svolge sul circuito di Austin il terzo appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale, il Gran Premio degli Stati Uniti. La giornata prevede sessioni di warm-up e la gara, con le rispettive programmazioni orarie, e sarà trasmesso in streaming e in differita su TV8.

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa in Texas per il Gran Premio degli USA, terzo round stagionale, in programma oggi, domenica 29 marzo, sul circuito di Austin. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 22.00 Sprint in cui si è dovuto prendere atto del ritorno al successo di Jorge Martin. L’iberico, in sella all’Aprilia, è riuscito a piegare sul filo di lana Francesco Bagnaia (Ducati), portandosi a casa una vittoria significativa nel suo percorso in quello della casa di Noale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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