MotoGp oggi il Gran Premio di Catalogna | orario griglia di partenza e dove vederlo

Oggi si svolge il Gran Premio di Catalogna nel Motomondiale, con le gare in programma sul circuito di Montmelò. La competizione si svolge domenica 17 maggio e può essere seguita in diretta sia in televisione sia in streaming. La giornata prevede diverse sessioni, tra cui la partenza delle qualifiche e la corsa principale, che coinvolgono i piloti di diverse scuderie. La griglia di partenza viene annunciata prima dell'inizio delle gare e i dettagli sugli orari sono disponibili sui canali ufficiali.

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