MotoGp oggi il Gran Premio di Catalogna | orario griglia di partenza e dove vederlo

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge il Gran Premio di Catalogna nel Motomondiale, con le gare in programma sul circuito di Montmelò. La competizione si svolge domenica 17 maggio e può essere seguita in diretta sia in televisione sia in streaming. La giornata prevede diverse sessioni, tra cui la partenza delle qualifiche e la corsa principale, che coinvolgono i piloti di diverse scuderie. La griglia di partenza viene annunciata prima dell'inizio delle gare e i dettagli sugli orari sono disponibili sui canali ufficiali.

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(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista in Catalogna. Oggi, domenica 17 maggio, il Motomondiale riparte con il Gran Premio di Barcellona – in diretta tv e streaming – sul circuito di Montmelò. Il pole position ci sarà lo spagnolo Pedro Acosta e si riparte dal successo di Alex Marquez nella gara sprint. Ecco orario,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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