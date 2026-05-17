MotoGp oggi il Gran Premio di Catalogna | orario griglia di partenza e dove vederlo
Oggi si svolge il Gran Premio di Catalogna nel Motomondiale, con le gare in programma sul circuito di Montmelò. La competizione si svolge domenica 17 maggio e può essere seguita in diretta sia in televisione sia in streaming. La giornata prevede diverse sessioni, tra cui la partenza delle qualifiche e la corsa principale, che coinvolgono i piloti di diverse scuderie. La griglia di partenza viene annunciata prima dell'inizio delle gare e i dettagli sugli orari sono disponibili sui canali ufficiali.
(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista in Catalogna. Oggi, domenica 17 maggio, il Motomondiale riparte con il Gran Premio di Barcellona – in diretta tv e streaming – sul circuito di Montmelò. Il pole position ci sarà lo spagnolo Pedro Acosta e si riparte dal successo di Alex Marquez nella gara sprint. Ecco orario,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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La MotoGp torna in pista oggi, sabato 16 maggio, con il Gran Premio di Catalogna in diretta tv e streaming - sul circuito di Montmelò a Barcellona, con la gara Sprint. In diretta Tv alle 15 su Ski ma anche in chiaro su Tv8. - Facebook facebook
#MotoGP #CatalanGP Maverick Vinales al rientro questo fine settimana al Gran Premio di Catalunya. Sono felice di tornare e di poter finalmente riprendere con le gare. Le ultime settimane non sono state affatto facili. Ho lavorato duramente ogni giorno per re x.com
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