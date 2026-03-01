MotoGp oggi si corre in Thailandia | orario griglia di partenza e dove vederlo in tv

Oggi si corre in Thailandia il Gran Premio di MotoGp, primo appuntamento della stagione 2026. La corsa si svolge sul circuito di Buriram, con la gara in programma nel pomeriggio e visibile in diretta tv e streaming. La giornata è iniziata ieri con la gara Sprint, che ha aperto ufficialmente il weekend di competizioni.

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, domenica 1 marzo, il motomondiale è atteso dal Gran Premio della Thailandia – in diretta tv e streaming -, il primo appuntamento della stagione 2026 che si è aperta ieri, sul circuito di Buriram, con la gara Sprint. A trionfare è stata la Ktm di Pedro Acosta, che ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e l'Aprilia di Raul Fernandez, terzo a chiudere il podio. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio della Thailandia: 1. Marco Bezzecchi (Aprilia) 2. Marc Marquez (Ducati) 3. Raul Fernandez (Aprilia) 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 5. Jorge Martin (Aprilia) 6. Pedro Acosta (KTM) 7. Alex Marquez (Ducati) 8. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Formula 1, oggi il Gp di Abu Dhabi decide il Mondiale. Orario, griglia di partenza e dove vederlo

Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Marquez, Bagnaia in quinta filaLa qualifica di Buriram ha rispettato le attese della vigilia: Marco Bezzecchi ha trasformato il potenziale mostrato sin dalle prime sessioni nel...

Aggiornamenti e notizie su MotoGp.

Temi più discussi: Quando si corre il GP di Thailandia? E la Gara Sprint? Programma, orari, dove vederla; MotoGP 2026 – GP Thailandia a Buriram: gli orari TV su Sky e TV8; MotoGp al via, si riparte con Gp Thailandia. Orario, programma, dove vederlo in tv (in chiaro) e streaming; MotoGP, GP Thailandia: gli highlights della Sprint Race di Buriram.

GP Thailandia succede di tutto: Bezzecchi cade, contatto Marquez-Acosta, Marc penalizzato, vince PedroIl racconto in diretta della Gara Sprint del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 13 giri. sport.virgilio.it

MotoGp, ordine d'arrivo in Thailandia e classifica del MondialeSi è aperto ufficialmente il Mondiale 2026 di MotoGp. Oggi, sabato 28 febbraio, è andata in scena la gara Sprint del Gran Premio di Thailandia, prima corsa dell'anno vinta da Pedro Acosta al termine d ... adnkronos.com

Buonanotte con Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello, in foto con i cantanti italiani Emma Marrone e Blanco alla sfilata di GCDS. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #ValeYellow #ValeYellow46 #ValentinoRossi #ValentinoRossi4 facebook

Formula 1 e MotoGP in esclusiva: tutta la velocità è in diretta su NOW x.com