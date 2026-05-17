MotoGp oggi Gp Barcellona | la griglia di partenza gli orari e dove vedere la gara Sky Now e Tv8

Oggi a Barcellona si svolge il Gran Premio di Catalogna, sesto evento della stagione MotoGp. La gara si terrà nella giornata di domenica 17 maggio e vedrà i piloti scendere in pista per conquistare punti importanti. La griglia di partenza è stata stabilita in base ai tempi delle qualifiche, con le corse trasmesse in diretta su Sky, Now e Tv8. L’evento coinvolge numerosi appassionati e rappresenta un momento cruciale del campionato in corso.

Oggi, domenica 17 maggio, si corre a Barcellona il Gran Premio di Catalogna, il sesto appuntamento della stagione MotoGp. Ieri, sabato 16 maggio, Alex Marquez (Ducati) ha vinto la Sprint, davanti a Pedro Acosta (Ktm), che partiva in pole e a Fabio Di Giannantonio (Ducati), terzo. Pecco Bagnaia ha. 🔗 Leggi su Today.it

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