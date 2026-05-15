Il sesto appuntamento della stagione di MotoGP si svolge sul circuito di Barcellona. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP e sarà disponibile anche in streaming su Now. La copertura media copre l’intero weekend, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire tutte le fasi dell’evento. La programmazione televisiva comprende gli orari di trasmissione su Sky e TV8, consentendo agli spettatori di seguire la competizione in modo completo e accessibile.

A pochi giorni dalla tappa di Le Mans, in Francia, è già arrivato il momento di un nuovo appuntamento con il campionato del mondo della MotoGP e delle altre classi del Motomondiale. Il sesto round dell'anno è il Gran Premio di Catalogna, in programma da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026 sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Sarà un altro fine settimana molto importante per tutti, per capire subito se verranno confermati o meno i valori mostrati in pista nell'ultima gara. Come quasi sempre quest'anno, si riparte da una vittoria dell'Aprilia, in testa al campionato piloti e a quello costruttori. La casa di Noale arriva dalla sua prima storica tripletta in MotoGP, dato che ha occupato i tre gradini del podio di Le Mans con Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Ai Ogura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP GP Catalogna, dove vedere la gara di Barcellona: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now

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