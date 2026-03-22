LIVE Moto GP oggi Di Giannantonio in pole per la gara del GP Brasile | orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming
Oggi si svolge la gara del GP Brasile di MotoGP 2026 sul circuito di Goiana, con la partenza prevista alle 19. Di Giannantonio si è qualificato in pole position e sarà in prima fila. La diretta della gara sarà trasmessa su TV8 e Sky, e sarà possibile seguirla anche in streaming. La competizione coinvolge diversi piloti che si sfideranno su un tracciato che si estende per diverse curve e rettilinei.
La diretta della gara del GP Brasile della Motogp 2026: piloti in pista alle ore 19 sul circuito di Goiana. Di Giannantonio in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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