LIVE MotoGP Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming
Alle 9 del mattino sul circuito di Buriram si svolge la gara del GP Thailandia della MotoGP 2026. Bezzecchi ha ottenuto la pole position, mentre la diretta sarà trasmessa su TV8 e Sky. Gli appassionati possono seguire la corsa anche in streaming, con le informazioni sugli orari di visione disponibili sui canali ufficiali. La gara coinvolge diversi piloti che si sfideranno sul circuito asiatico.
La diretta della gara del GP Thailandia della Moto GP 2026: piloti in pista sul circuito di Buriram alle 9. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti in tempo reale giro per giro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LIVE Moto GP, la gara sprint al GP Thailandia in diretta: orari e dove vederla su TV8 e Sky, si apre il nuovo mondialeDopo le qualifiche del GP Thailandia di MotoGP 2026 è in programma la gara sprint alle 9:00 diretta sul circuito di Buriram.
MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOWPer il Motomondiale è arrivato il momento del primo appuntamento della stagione 2026.
Altri aggiornamenti su MotoGP.
Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10; MotoGp, la caduta di Marco Bezzecchi nella sprint della Thailandia (LA2 Sport Live 28.02.2026, 09h00); LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint; Bezzecchi scatenato! In Thailandia si prende la prima pole del 2026. Marquez in scia.
LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: sarà duello rovente tra Bezzecchi e MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP della Thailandia della MotoGP Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo GP ... oasport.it
LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Marquez penalizzato, Acosta vince all’ultimo giro! Fuori Bezzecchi, anonimo BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.26 Appuntamento domani alle 9.00 per la gara tradizionale. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e ... oasport.it
Buonanotte con Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello, in foto con i cantanti italiani Emma Marrone e Blanco alla sfilata di GCDS. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #ValeYellow #ValeYellow46 #ValentinoRossi #ValentinoRossi4 facebook
Formula 1 e MotoGP in esclusiva: tutta la velocità è in diretta su NOW x.com