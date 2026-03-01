LIVE MotoGP Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Alle 9 del mattino sul circuito di Buriram si svolge la gara del GP Thailandia della MotoGP 2026. Bezzecchi ha ottenuto la pole position, mentre la diretta sarà trasmessa su TV8 e Sky. Gli appassionati possono seguire la corsa anche in streaming, con le informazioni sugli orari di visione disponibili sui canali ufficiali. La gara coinvolge diversi piloti che si sfideranno sul circuito asiatico.