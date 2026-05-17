Durante il Gran Premio della Catalogna 2026 si sono sollevate preoccupazioni riguardo alle misure di sicurezza in MotoGP. Un dirigente ha dichiarato che il regolamento dovrebbe essere rivisto per tutelare meglio i piloti. La discussione si concentra sulla necessità di apportare modifiche normative per garantire maggiore protezione in pista. La questione ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori, mentre si aspettano eventuali interventi ufficiali da parte degli organismi competenti.

Il Gran Premio della Catalogna 2026 lascia un punto interrogativo aperto sul piano della sicurezza in MotoGP. Le due bandiere rosse con le gravi cadute di Johann Zarco e soprattutto Alex Marquez hanno influito pesantemente su una gara rallentata e sempre pericolosa. Sul tema si è espresso anche Massimo Rivola, Amministratore Delegato di un Aprilia oggi sfortunata. Il dirigente italiano, ai microfoni di Sky, ha effettuato una lunga analisi: “Non ci siamo fatti mancare niente. Quando vedi l’incidente di Alex Marquez passa tutto in secondo piano. Non mi ero accorto di quanto fosse spaventoso anche quello di Johann Zarco. Spero che entrambi possano tornare il prima possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Massimo Rivola: “Il regolamento va modificato per il bene dei piloti”

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